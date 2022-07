Hube por dichos de Presidente: “No me parece la persona para pautear esto”

La exconvencional Constanza Hube (UDI), se refirió a lo señalado por el Presidente Gabriel Boric, respecto de la realización de un nuevo proceso constituyente, en caso de que triunfe el Rechazo el 4 de septiembre.



Hube manfiestó a Radio Biobío que en dichas declaraciones “hay algo de sentido común, pero a veces se olvida, y es que las dos opciones son legítimas. Por otro lado, me causa preocupación de que el Presidente esté pauteando lo que debería ocurrir en caso de que gane el Rechazo (…) No me parece que sea la persona adecuada para estar pauteando este punto”.



“Es verdad que las personas ampliamente votaron Apruebo para hacer una nueva Constitución (…) Pero no me adelantaría a los mecanismos que tienen que ocurrir si gana el Rechazo. Primero lo más importante es que las personas voten informadas”, dijo.



Al ser consultada sobre si se manifiesta conforme con el texto redactado, respondió: “No, desde mi punto de vista la Convención fracasó (…) Chile se encuentra polarizado, y la convención no contribuyó en nada a eso (…) Lo que hizo la Convención Constitucional fue tomar todo lo que nos divide, enfrenta, separa y dejarlo en la Constitución”.



“La manera de poder solucionar esto tiene que ver con preguntarles a las personas el mecanismo, pero no hay que adelantarse (…) Es política ficción o día, porque tenemos que esperar qué pasa el próximo 4 de septiembre”, reflexionó.