Home Nacional "incautan 800 kilos de marihuana avaluadas en $4.000 millones: hay..."

Incautan 800 kilos de marihuana avaluadas en $4.000 millones: hay dos detenidos

Los detenidos coordinaban el ingreso de grandes cargamentos de drogas a través de pasos no habilitados en la zona norte, para luego trasladar la sustancia a una casa de acopio en la Región de O’Higgins y, finalmente, distribuirla en la Región de Ñuble y otras zonas del sur del país.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Una investigación dirigida por la Fiscalía Regional de Tarapacá, junto a la PDI, permitió la detención de dos integrantes de una banda dedicada a la adquisición, transporte, venta y distribución de grandes cargamentos de drogas, con operaciones tanto en el norte como en la zona sur del país.

Los detenidos coordinaban el ingreso de grandes cargamentos de drogas a través de pasos no habilitados en la zona norte, para luego trasladar la sustancia a una casa de acopio en la Región de O’Higgins y, finalmente, distribuirla en la Región de Ñuble y otras zonas del sur del país.

Labor de la Fiscalía de Tarapacá

La fiscalía gestionó las respectivas órdenes judiciales que posibilitaron concretar un operativo nacional junto a la PDI, logrando la detención del líder de la organización criminal y de otro integrante, ambos de nacionalidad chilena.

En el procedimiento se incautaron seis armas de fuego, 400 municiones, cinco vehículos, dinero en efectivo y más de 800 kilos de cannabis sativa, equivalente a 900 mil dosis, avaluadas en más de cuatro mil millones de pesos.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló que “la forma en que llegaba esta droga al país era a través del pago realizado ya sea en dinero o mediante la entrega de vehículos”.

“La investigación continúa en desarrollo y se mantiene reservada, por lo cual el Ministerio Público seguirá trabajando para lograr la detención de los demás miembros de esta estructura criminal”, afirmó.

Por su parte, el jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay, indicó que “esta exitosa diligencia logra desarticular el ciclo completo de una banda dedicada a la sustracción de vehículos”.

Junto con lo anterior, “al pago de la sustancia, su ingreso clandestino, traslado y acopio, particularmente en la Región de O’Higgins, para favorecer los flujos y el abastecimiento de droga a los consumidores en la zona sur del país”.

Source Texto: Aton / Foto: Aton
  • Tags
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Modifican programación del partido donde Coquimbo podr...

El conjunto pirata debía visitar a O’Higgins en el cierre de la jornada sabatina. Sin embargo, desde la ANFP decidieron agendar el duelo para este domingo.

Leer mas
Nacional

Fallida compraventa de casa de Allende: Fiscalía de Co...

Según el comunicado de prensa de la Fiscalía, se determinó que, de acuerdo con la información recopilada, “no se disponen por ahora antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicio de otras informaciones que pudieran surgir”, consignó T13.

Leer mas
Internacional

VIDEO: ¿Cómo pudo ser posible el robo de joyas en el M...

El robo de joyas en el Museo del Louvre dejó en shock a expertos y al público. Las alarmas del museo saltaron a las 9:37 de la mañana, tan sólo un minuto después los ladrones habían desaparecido, habiendo ejecutado el robo en tan sólo sesenta segundos. Revisa cómo fue posible el robo.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/