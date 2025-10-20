Incautan 800 kilos de marihuana avaluadas en $4.000 millones: hay dos detenidos

Una investigación dirigida por la Fiscalía Regional de Tarapacá, junto a la PDI, permitió la detención de dos integrantes de una banda dedicada a la adquisición, transporte, venta y distribución de grandes cargamentos de drogas, con operaciones tanto en el norte como en la zona sur del país.

Los detenidos coordinaban el ingreso de grandes cargamentos de drogas a través de pasos no habilitados en la zona norte, para luego trasladar la sustancia a una casa de acopio en la Región de O’Higgins y, finalmente, distribuirla en la Región de Ñuble y otras zonas del sur del país.

Labor de la Fiscalía de Tarapacá

La fiscalía gestionó las respectivas órdenes judiciales que posibilitaron concretar un operativo nacional junto a la PDI, logrando la detención del líder de la organización criminal y de otro integrante, ambos de nacionalidad chilena.

En el procedimiento se incautaron seis armas de fuego, 400 municiones, cinco vehículos, dinero en efectivo y más de 800 kilos de cannabis sativa, equivalente a 900 mil dosis, avaluadas en más de cuatro mil millones de pesos.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló que “la forma en que llegaba esta droga al país era a través del pago realizado ya sea en dinero o mediante la entrega de vehículos”.

“La investigación continúa en desarrollo y se mantiene reservada, por lo cual el Ministerio Público seguirá trabajando para lograr la detención de los demás miembros de esta estructura criminal”, afirmó.

Por su parte, el jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay, indicó que “esta exitosa diligencia logra desarticular el ciclo completo de una banda dedicada a la sustracción de vehículos”.

Junto con lo anterior, “al pago de la sustancia, su ingreso clandestino, traslado y acopio, particularmente en la Región de O’Higgins, para favorecer los flujos y el abastecimiento de droga a los consumidores en la zona sur del país”.