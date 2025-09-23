Home Nacional "incendio afecta a edificio de departamentos en santiago..."

Incendio afecta a edificio de departamentos en Santiago

La emergencia se registró en un inmueble situado en calle Santa Elena con Santa Graciela, lugar hasta donde concurrió personal de Bomberos para controlar la situación.

Eduardo Córdova
Un incendio se originó en un edificio de departamentos de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, durante la tarde de este martes, por causas que aún no han sido especificadas.

Hasta el momento se ha reportado solo un departamento afectado, ubicado en el quinto piso del edificio. No se han informado personas lesionadas ni Bomberos heridos, y la emergencia pudo ser controlada.

Hasta el momento se ha reportado solo un departamento afectado, ubicado en el quinto piso del edificio. No se han informado personas lesionadas ni Bomberos heridos, y la emergencia pudo ser controlada.

TRABAJOS PARA COMBATIR EL INCENDIO

El Cuerpo de Bomberos de Santiago señaló que nueve compañías acudieron al lugar para trabajar en sofocar las llamas, de acuerdo a Mega.

Debido a las labores de los equipos de emergencia, se establecieron restricciones de tránsito en Santa Elena con calle Santa Graciela, pasado Maule.

Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

