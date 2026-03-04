Home Nacional "incendio afecta al menos cinco galpones en la zofri de iquique..."

Incendio afecta al menos cinco galpones en la Zofri de Iquique

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó sobre los elementos presentes en los galpones. En los recintos afectados se almacenan neumáticos y fardos de ropa, lo que podría haber intensificado el siniestro.

Eduardo Córdova
Un incendio afecta al Parque Industrial de la Zona Franca (Zofri) en Iquique. Voluntarios de Bomberos trabajan intensamente para controlar las llamas, que han dañado al menos cinco galpones del sector.

Carabineros concurrió cerca de las 4:00 de la madrugada al lugar del siniestro. El procedimiento se desarrolló en la intersección de la Avenida Arturo Prat Chacón con Oficina Mapocho. En ese punto, la policía constató la magnitud del incendio.

El fuego compromete al menos cinco estructuras industriales, según información policial preliminar. Las llamas se han propagado rápidamente dentro del recinto, generando preocupación por el material almacenado.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas producto del incendio. Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras avanzan las labores de control.

El origen del fuego aún se desconoce y será materia de investigación. Equipos especializados deberán establecer las causas del siniestro en las próximas horas.

Despliegue de emergencia en la zona

Diversos equipos trabajan en el lugar para contener la emergencia. Bomberos, Carabineros y la empresa CGE participan en las labores. A ellos se suma personal municipal, que se dirige al sector con camiones aljibe.

La Fiscalía instruyó diligencias para esclarecer lo ocurrido. Personal especializado de Carabineros realizará las pericias correspondientes. En paralelo, el Ministerio Público también se dirige al sitio del suceso.

