Incendio afecta cités y locales comerciales en Santiago: hay peligro de derrumbe de una casona

El siniestro ocurrió en la intersección de General Baquedano con calle San Pablo, punto donde las llamas se propagaron con rapidez.

Eduardo Córdova
Un gran incendio se registró este viernes en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana, afectando una zona donde funcionan diversos cités y locales comerciales, lo que ha dejado a múltiples residentes damnificados por el siniestro.

Asimismo, se informó del riesgo de derrumbe de la casona, debido a la intensidad del fuego que avanzó por su interior.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, tres cités y cuatro locales comerciales habrían resultado afectados por el incendio.

En el lugar trabaja un amplio contingente de voluntarios de Bomberos y personal de Carabineros, aunque las llamas no han logrado ser completamente controladas.

“A eso de las 12:30 de la tarde se produce este incendio que, por el momento, afecta a tres cités y cuatro locales comerciales. De forma muy rápida, Carabineros procedió a la evacuación de a lo menos 30 personas que eran residentes de los cités y también a los locatarios comerciales”, indicó el coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Central, recogió T13.

El uniformado precisó que “por el momento, según lo informado por Bomberos, no tenemos personas lesionadas”.

Además, agregó que “esta emergencia ha derivado en servicio especializado por parte de Carabineros, personal de orden público, de control de tránsito, están debidamente señalizados los desvíos”.

Cortes de tránsito por incendio en Santiago Centro

Desde Transporte Informa comunicaron que se suspendió el tránsito en la intersección de San Pablo con General Baquedano.

“Tránsito suspendido en San Pablo con General Baquedano, debido a procedimiento de Bomberos que trabaja en incendio estructural. Prefiera vías alternativas. Precaución”, escribieron en la red social X.

Por otra parte, el uniformado detalló que “hay cortes de tránsito en Ricardo Cumming con San Pablo, de todos los vehículos que a esta hora se trasladan al sector oriente de Santiago”.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton
