Incendio afectó a galpones del Persa Biobío en Santiago: 12 locales fueron destruidos

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado en un local dedicado a la venta de artículos para teléfonos celulares —principalmente carcasas—, propagándose rápidamente hacia los puestos colindantes.

Un incendio de gran magnitud afectó durante la mañana de este domingo a varios galpones del reconocido Persa Biobío, ubicado en el Barrio Franklin de Santiago, específicamente en la intersección de calle Placer con Arturo Prat.

El siniestro, que llegó a una segunda alarma, destruyó por completo cerca de 12 locales comerciales, generando una amplia movilización del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado en un local dedicado a la venta de artículos para teléfonos celulares —principalmente carcasas—, propagándose rápidamente hacia los puestos colindantes, de acuerdo a diversos medios.

Tras los esfuerzos de los equipos de emergencia, la situación fue controlada antes de que las llamas alcanzaran un galpón cercano, donde funciona el mall del mueble, espacio con abundante material combustible.

Actualmente, los voluntarios de Bomberos continúan en trabajos de limpieza y remoción de escombros en el área afectada.

Debido a la emergencia, varios locatarios de los 12 puestos consumidos han perdido toda su mercadería, quedando en un escenario especialmente difícil.

La calle Placer en el sector del Persa Biobío permanece cerrada al tránsito vehicular mientras se mantienen las labores de los equipos de emergencia.

Source Texto: La Nación / Foto: X
