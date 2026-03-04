Incendio de gran magnitud con riesgo de propagación afecta a la papelera en Puente Alto

Un incendio de gran magnitud está afectando los patios de almacenamiento para reciclaje de la planta Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) Papeles Cordillera, ubicada en el sector de avenida Eyzaguirre con calle Tomé, en la comuna de Puente Alto.



Cerca de las 19 horas de este martes se decretó la emergencia en la que trabajan 23 carros de material mayor del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, pertenecientes a sus diez compañías.



Las unidades desplegadas incluyen carros bomba, carros aljibe, unidades de rescate, escalas y unidades de apoyo especializadas.



Debido a la magnitud del incendio también se solicitó apoyo de otros cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana. Hasta el lugar concurren cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de La Granja, además de una unidad de Ñuñoa y una unidad de San Bernardo.

En primera instancia, se informó que el incendio estructural tenía peligro de propagación por lo que se activó la Alerta SAE y se solicitó a los vecinos del asentamiento Pie Andino evacuar.



Aunque la mensajería SAE se envía a todos los habitantes de la comuna, tal como indicó Senapred, la evacuación afecta únicamente al sector señalado.



Por su parte, la CMPC emitió un comunicado a raíz del incendio en el que informaron que no existen personas lesionadas. Junto con ello, agregaron que “en la zona afectada no existe material tóxico ni químico que pueda afectar a las personas”.