Incendio destruye gran parte de un cité en Estación Central: 12 personas quedaron damnificadas

Un incendio registrado en la madrugada de este martes dejó con daños de gran magnitud a una vivienda tipo cité en Estación Central, en la Región Metropolitana.

El siniestro se originó en la intersección de Arica con Alberto Hurtado, donde las llamas avanzaron rápidamente dentro del inmueble subdividido.

El fuego comenzó cerca de las cinco de la mañana, lo que movilizó a varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Al llegar al lugar, los equipos se encontraron con un escenario complejo debido a la distribución del cité y al riesgo de propagación hacia otras estructuras del sector, de acuerdo a Meganoticias.

A raíz de esto, se declaró primera alarma de incendio, permitiendo convocar a cerca de 100 voluntarios.

Las labores se extendieron cerca de 45 minutos, lapso en el cual se logró frenar el avance del fuego. En los minutos siguientes se esperaba reabrir el tránsito en calle Alberto Hurtado, interrumpido por el operativo.

70% de afectación

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, informó que una vivienda quedó totalmente dañada y que varias personas resultaron damnificadas.

“El incendio ya se encuentra controlado. Tenemos una propiedad afectada con alrededor de 12 personas damnificadas. Esta era una casa que estaba usada como cité”, señaló.

Slako precisó que inicialmente se reportó una persona desaparecida, pero que ya se confirmó que no había nadie al interior del inmueble. “Ya se confirmó que no habría a nadie al interior, tampoco hemos encontrado a ninguna persona al interior, salvo las que ya están informadas”, sostuvo.

Respecto a la magnitud de los daños, explicó que la emergencia comprometió una parte importante de la estructura. “Tenemos cerca del 70% de la propiedad afectada”, detalló.

Las causas del incendio están siendo investigadas, y según los primeros antecedentes, el terreno mantenía subdivisiones y distintos subarriendos, lo que será considerado en las pericias para determinar el origen del fuego.