Incendio en Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio

Un incendio afecta este viernes las instalaciones del Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa, lo que obligó a la concurrencia de, al menos, tres carros de bomberos para combatir el fuego.



Según los primeros reportes del equipo municipal de Ñuñoa, el fuego se inició cerca de las 8 de la mañana y afectaba a dos pisos del edificio por lo que se contactó de inmediato a Bomberos.



Según indicó Transporte Informa en su cuenta de X, se restringieron las pistas en Fernández Concha con Crescente Errázuriz, debido a alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón.



El edificio afectado es parte del monasterio francés de Ñuñoa, ubicado en calle Crescente Errázuriz -también posee una entrada por avenida Grecia 702-, en la zona patrimonial del barrio Suárez Mujica, el monasterio destaca por su fachada de hormigón y ladrillo.