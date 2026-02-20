Home Nacional "incendio en convento sagrado corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos..."

Incendio en Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio

El edificio afectado es parte del monasterio francés de Ñuñoa, ubicado en calle Crescente Errázuriz -también posee una entrada por avenida Grecia 702-, en la zona patrimonial del barrio Suárez Mujica, el monasterio destaca por su fachada de hormigón y ladrillo.

Patricia Schüller Gamboa
Un incendio afecta este viernes las instalaciones del Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa, lo que obligó a la concurrencia de, al menos, tres carros de bomberos para combatir el fuego.

Según los primeros reportes del equipo municipal de Ñuñoa, el fuego se inició cerca de las 8 de la mañana y afectaba a dos pisos del edificio por lo que se contactó de inmediato a Bomberos.

Según indicó Transporte Informa en su cuenta de X, se restringieron las pistas en Fernández Concha con Crescente Errázuriz, debido a alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón.

El edificio afectado es parte del monasterio francés de Ñuñoa, ubicado en calle Crescente Errázuriz -también posee una entrada por avenida Grecia 702-, en la zona patrimonial del barrio Suárez Mujica, el monasterio destaca por su fachada de hormigón y ladrillo.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

