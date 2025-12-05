Incendio en plena losa del aeropuerto de Sao Paulo obligó a evacuar avión de Latam 

Momentos de tensión se vivieron la noche de este jueves en el Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos, en Brasil, luego de que un incendio afectara a un equipo de tierra, obligando a evacuar a los pasajeros de un avión de la compañía Latam.

La emergencia, que no dejó heridos, afectó al vuelo LA3418, el cual tenía previsto viajar de Sao Paulo con destino a Porto Alegre.

Según lo informado por Latam, el incendio se generó en un equipo perteneciente a una empresa externa, que estaba trabajando en el proceso de carga del avión. El siniestro provocó llamas y humo en plena losa del aeropuerto.

Frente a esto, se activaron los protocolos de seguridad y los pasajeros fueron evacuados por la pasarela de embarque y el tobogán de escape.

GRU Airport, concesionaria que administra el terminal aéreo, se pronunció mediante un comunicado, detallando que tras comenzar el incendio, “se activaron de inmediato todos los protocolos de seguridad y no hubo impacto en las operaciones del aeropuerto”.

“En cuanto se identificó el incidente, se llamó a los bomberos y a los bomberos de aviación, quienes ayudaron a extinguir el incendio”, añadieron.

En diálogo con el medio brasileño, G1, un pasajero llamado Lucas Lima comentó que todos los ocupantes fueron reubicados y recibieron un cupón de 150 reales (26.000 pesos chilenos aproximadamente) para la cena.

Por su parte, Latam informó que 159 pasajeros desembarcaron en Porto Alegre durante la madrugada de este viernes, y otros 10 clientes restantes viajarían en vuelos de la compañía o por tierra.