Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron bombas molotov en la calle

Incidentes se registran este viernes en el Instituto Nacional. Overoles blancos lanzaron bombas molotov en la calle.



Según informó Emol, carabineros ha debido actuar para disuadirlos y hacer que se replieguen.



De acuerdo a lo informado a este medio, la rectoría del instituto decidió suspender las clases, por lo menos del bloque AM. No se sabe todavía si se retomarán en la jornada de la tarde.



Mientras ocurrían los incidentes hubo desvíos de tránsito. La locomoción colectiva está siendo desviada por Nataniel Cox.