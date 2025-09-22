Home Nacional "indagan doble homicidio en puente alto tras balacera: otras dos v..."

Indagan doble homicidio en Puente Alto tras balacera: otras dos víctimas resultaron heridas

La Fiscalía ECOH Metropolitana y Carabineros investigan un doble homicidio ocurrido la noche de este domingo en calle Covadonga de la Población San Gerónimo.

La Fiscalía ECOH Metropolitana y Carabineros investigan un doble homicidio ocurrido la noche de este domingo en la comuna de Puente Alto. El ataque armado dejó además a dos personas heridas de gravedad. El hecho se registró en calle Covadonga de la Población San Gerónimo, donde dos hombres fallecieron tras recibir múltiples disparos.

El fiscal Esteban Silva explicó que “hay una persona fallecida en el domicilio, otra que fue trasladada probablemente por familiares hasta un SAMU cercano”.

Añadió que “en el interior del domicilio hay alrededor de 10 vainillas percutadas, de acuerdo a lo que ya ha adelantado Labocar de Carabineros. Habrían en un principio un par de armas de fuego distintas que habrían sido percutadas al interior del domicilio”, recogió Emol.

Respecto de las víctimas, Silva señaló que “el sujeto que está en el interior fallecido está como NN, y las personas que residen en el domicilio no lo reconocen como alguien del sector. Por lo tanto, muy probablemente haya sido parte del grupo de personas que ingresó al domicilio y que resultó en la muerte de estas dos personas”.

La balacera dejó también heridas a dos mujeres, quienes se encuentran en estado grave pero fuera de riesgo vital. El persecutor precisó que “las personas que residen en el lugar mencionan que llegaron estas personas supuestamente para hacer un allanamiento, pero no tenemos precisión respecto del número. Lo que sí mencionaron era que se movilizaban en dos vehículos, pero la cantidad de gente que viajaba en esos dos vehículos no lo han entregado”.

Las diligencias investigativas quedaron en manos del Laboratorio de Criminalística y del OS9 de Carabineros. La capitán Paulina Castro, del OS9, indicó que “nos encontramos realizando diferentes pericias, indagaciones, para esclarecer los hechos”.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía ECOH
14
