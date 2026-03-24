Indagan robo a camión Brinks en Puente Alto: delincuentes intimidaron a víctimas y robaron $150 millones

Un robo de cerca de $150 millones afectó durante la tarde de este lunes a un camión de valores Brinks en Puente Alto, lo que activó diligencias de Carabineros y la PDI. Las policías trabajan en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del delito.

Carabineros entrevistó a un vigilante privado de la empresa, quien no mantiene antecedentes penales. El trabajador, de nacionalidad chilena, entregó su versión de los hechos.

El asalto ocurrió mientras trasladaban la recaudación de la Línea 4 del Metro de Santiago. En ese momento, el vigilante y su acompañante fueron interceptados durante el recorrido entre Vicuña Mackenna y Plaza Puente Alto.

El ataque se produjo en calle Domingo Tocornal, frente al Colegio Tupahue. Allí, una camioneta con tres individuos bloqueó el paso del camión de valores.

Dos de los sujetos descendieron armados y amenazaron al vigilante. Luego, subieron al vehículo y sustrajeron el dinero junto a un chaleco antibalas.

En el lugar no se registraron disparos, aunque uno de los trabajadores resultó herido. El acompañante fue golpeado con el arma, lo que le provocó una lesión en la cabeza.

Investigación en curso

Tras el robo, los delincuentes escaparon con el dinero y los objetos sustraídos. Hasta ahora, no han sido identificados por las autoridades.

El subprefecto Daniel León Fuentes señaló que los autores actuaron con el rostro cubierto. Además, indicó que utilizaban un furgón similar a un camión de transporte de valores.

Respecto al relato de las víctimas, el funcionario explicó que “no señalan haberse percatado anteriormente (que eran seguidos)”. Por ello, se indaga el recorrido y los registros de cámaras.

Asimismo, precisó que se analiza “la trazabilidad del barrido de cámaras, la ruta, los puntos donde se posicionó el camión de valores”. En paralelo, se aplican técnicas de análisis criminal y geolocalización.

El subprefecto añadió que los sujetos retuvieron a las víctimas para “fines de apropiarse del dinero sustraído“. Este elemento refuerza la hipótesis del robo con violencia.

El fiscal Juan Cheuquiante confirmó que la causa se investiga como robo con violencia e intimidación. El hecho ocurrió el lunes cerca de las 14:30 horas.

El persecutor detalló que los antisociales sustrajeron gavetas con dinero y luego las trasladaron a su vehículo. Posteriormente, abandonaron a las víctimas en el lugar antes de huir.

Finalmente, el fiscal aclaró que los trabajadores no portaban armamento durante el traslado. Sin embargo, la ruta exacta y la dinámica del delito siguen siendo materia de investigación.