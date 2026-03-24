Home Nacional "indagan robo a camión brinks en puente alto: delincuentes intimid..."

Indagan robo a camión Brinks en Puente Alto: delincuentes intimidaron a víctimas y robaron $150 millones

El asalto ocurrió mientras trasladaban la recaudación de la Línea 4 del Metro de Santiago. En ese momento, el vigilante y su acompañante fueron interceptados durante el recorrido entre Vicuña Mackenna y Plaza Puente Alto.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Indagan robo a camión Brinks en Puente Alto: delincuentes intimidaron a víctimas y robaron $150 millones

Un robo de cerca de $150 millones afectó durante la tarde de este lunes a un camión de valores Brinks en Puente Alto, lo que activó diligencias de Carabineros y la PDI. Las policías trabajan en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del delito.

Carabineros entrevistó a un vigilante privado de la empresa, quien no mantiene antecedentes penales. El trabajador, de nacionalidad chilena, entregó su versión de los hechos.

El asalto ocurrió mientras trasladaban la recaudación de la Línea 4 del Metro de Santiago. En ese momento, el vigilante y su acompañante fueron interceptados durante el recorrido entre Vicuña Mackenna y Plaza Puente Alto.

El ataque se produjo en calle Domingo Tocornal, frente al Colegio Tupahue. Allí, una camioneta con tres individuos bloqueó el paso del camión de valores.

Dos de los sujetos descendieron armados y amenazaron al vigilante. Luego, subieron al vehículo y sustrajeron el dinero junto a un chaleco antibalas.

En el lugar no se registraron disparos, aunque uno de los trabajadores resultó herido. El acompañante fue golpeado con el arma, lo que le provocó una lesión en la cabeza.

Investigación en curso

Tras el robo, los delincuentes escaparon con el dinero y los objetos sustraídos. Hasta ahora, no han sido identificados por las autoridades.

El subprefecto Daniel León Fuentes señaló que los autores actuaron con el rostro cubierto. Además, indicó que utilizaban un furgón similar a un camión de transporte de valores.

Respecto al relato de las víctimas, el funcionario explicó que “no señalan haberse percatado anteriormente (que eran seguidos)”. Por ello, se indaga el recorrido y los registros de cámaras.

Asimismo, precisó que se analiza “la trazabilidad del barrido de cámaras, la ruta, los puntos donde se posicionó el camión de valores”. En paralelo, se aplican técnicas de análisis criminal y geolocalización.

El subprefecto añadió que los sujetos retuvieron a las víctimas para “fines de apropiarse del dinero sustraído“. Este elemento refuerza la hipótesis del robo con violencia.

El fiscal Juan Cheuquiante confirmó que la causa se investiga como robo con violencia e intimidación. El hecho ocurrió el lunes cerca de las 14:30 horas.

El persecutor detalló que los antisociales sustrajeron gavetas con dinero y luego las trasladaron a su vehículo. Posteriormente, abandonaron a las víctimas en el lugar antes de huir.

Finalmente, el fiscal aclaró que los trabajadores no portaban armamento durante el traslado. Sin embargo, la ruta exacta y la dinámica del delito siguen siendo materia de investigación.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Buses interurbanos protestan por exclusión de medidas ...

La gerenta general de la asociación, Carolina Navarrete, dijo que “lamentamos no haber sido oídos. Advertimos a tiempo que un alza de esta magnitud en los combustibles iba a tener un efecto directo en las tarifas y en las personas”.

Leer mas
Nacional
¿Qué es Norwegian People’s Aid? ONG aporta recur...

Un reportaje de TVN expuso que la ONG Norwegian People’s Aid (NPA), con apoyo del Estado noruego, entrega recursos a estas comunidades. En ese sentido, estas están amparadas por la Ley 20.249, conocida como “Ley Lafkenche”.

Leer mas
Economía
Continúan la mañana de este martes las largas filas y ...

Tras el anuncio que hiciera la noche de este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los conductores se volcaron a los servicentros para adquirir combustible tanto en Santiago como en regiones. La mañana de este martes han continuado las largas filas y tacos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
0
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/