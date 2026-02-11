Home Nacional "independencia lanza ordenanza “cero incivilidades” pa..."

Independencia lanza ordenanza “Cero incivilidades” para mejorar la convivencia

La iniciativa fue presentada por el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, quien estuvo acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Se busca reforzar el control sobre conductas que afectan la convivencia en la comuna, como ruidos excesivos, fiestas ilegales, peleas y el consumo de alcohol o drogas en espacios públicos.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Independencia lanza ordenanza “Cero incivilidades” para mejorar la convivencia

La Municipalidad de Independencia lanzó oficialmente una ordenanza llamada “Cero Incivilidades”, que busca reforzar el control sobre conductas que afectan la convivencia en la comuna, como ruidos excesivos, fiestas ilegales, peleas y el consumo de alcohol o drogas en espacios públicos.

La iniciativa fue presentada por el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, quien estuvo acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La normativa endurece las sanciones y fija multas que fluctúan entre 1 y 5 UTM (desde los $69.000 a $350.000, aproximadamente) según la gravedad de la falta.

Además de establecer la suspensión temporal de beneficios municipales no esenciales, como becas, talleres, vales de gas o programas comunales, por hasta seis meses en casos de infracciones graves o reincidencia.

Registro Único Municipal “Cero Incivilidades”

Para aplicar estas medidas se creará un Registro Único Municipal “Cero Incivilidades”, que permitirá identificar a infractores reiterados.

El alcalde Iglesias se refirió a la posibilidad de presentarle la ordenanza al futuro gobierno cómo una especie de insumo, asegurando que “como alcalde he dicho que por supuesto que yo toda la disposición a colaborar con el gobierno, pero sin duda los alcaldes estaremos encima de que se cumpla lo que se dijo en campaña”.

“Y eso está alineado con lo que estamos haciendo en los municipios. Quise contarles sobre esta ordenanza, pero no solo sobre la ordenanza, sino que sobre todo lo que estamos haciendo en independencia, las cosas que se pueden replicar, con los problemas complejos que tenemos en la comuna”, agregó.

En esa línea, manifestó que “la labor conjunta entre el Ministerio y el municipio va a jugar un rol para la ciudad y para la recuperación de la seguridad en los barrios. Llega un gobierno con alta expectativa en esta materia y poder cumplir conjuntamente con esta tarea va a ser importante para los chilenos”.

Si bien la futura ministra no se refirió a las expectativas en materias de seguridad pública que recaerán sobre la cartera una vez concretado el cambio de mando, el jefe comunal indicó que “hay una expectativa que cumplir, de que los planes que se anunciaron se cumplan por parte del gobierno y las expectativas tienen que tener un plazo y eso se le va a exigir, por supuesto, al Ministerio de Seguridad Pública y al Gobierno que pueda mostrar que hay avances concretos”, finalizó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Dónde probar los mejores dulces y pastelería japonesa:...

Desde mochis rellenos hasta delicados nerikiri y esponjosos chiffon de matcha, la pastelería japonesa se ha abierto paso en la capital con propuestas que mezclan tradición, estética y sabor.

 

Leer mas
Nacional
Fiscalía inicia indagatoria por irregularidades detect...

Según consignó Radio Biobío, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, sostuvo que “hemos recibido diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura. Estos inciden efectivamente en los lamentables episodios y siniestros de incendios ocurridos en el mes de febrero del 2024 en Valparaíso”.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Playa La Virge...

Playa La Virgen es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados de la Región de Atacama. Su mar de tonos turquesa y su entorno de desierto costero ofrecen un paisaje único, pero su clima extremo, las marejadas y la infraestructura limitada obligan a planificar la visita con anticipación.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/