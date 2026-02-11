Independencia lanza ordenanza “Cero incivilidades” para mejorar la convivencia

La Municipalidad de Independencia lanzó oficialmente una ordenanza llamada “Cero Incivilidades”, que busca reforzar el control sobre conductas que afectan la convivencia en la comuna, como ruidos excesivos, fiestas ilegales, peleas y el consumo de alcohol o drogas en espacios públicos.



La iniciativa fue presentada por el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, quien estuvo acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La normativa endurece las sanciones y fija multas que fluctúan entre 1 y 5 UTM (desde los $69.000 a $350.000, aproximadamente) según la gravedad de la falta.



Además de establecer la suspensión temporal de beneficios municipales no esenciales, como becas, talleres, vales de gas o programas comunales, por hasta seis meses en casos de infracciones graves o reincidencia.

Registro Único Municipal “Cero Incivilidades”





Para aplicar estas medidas se creará un Registro Único Municipal “Cero Incivilidades”, que permitirá identificar a infractores reiterados.



El alcalde Iglesias se refirió a la posibilidad de presentarle la ordenanza al futuro gobierno cómo una especie de insumo, asegurando que “como alcalde he dicho que por supuesto que yo toda la disposición a colaborar con el gobierno, pero sin duda los alcaldes estaremos encima de que se cumpla lo que se dijo en campaña”.



“Y eso está alineado con lo que estamos haciendo en los municipios. Quise contarles sobre esta ordenanza, pero no solo sobre la ordenanza, sino que sobre todo lo que estamos haciendo en independencia, las cosas que se pueden replicar, con los problemas complejos que tenemos en la comuna”, agregó.



En esa línea, manifestó que “la labor conjunta entre el Ministerio y el municipio va a jugar un rol para la ciudad y para la recuperación de la seguridad en los barrios. Llega un gobierno con alta expectativa en esta materia y poder cumplir conjuntamente con esta tarea va a ser importante para los chilenos”.



Si bien la futura ministra no se refirió a las expectativas en materias de seguridad pública que recaerán sobre la cartera una vez concretado el cambio de mando, el jefe comunal indicó que “hay una expectativa que cumplir, de que los planes que se anunciaron se cumplan por parte del gobierno y las expectativas tienen que tener un plazo y eso se le va a exigir, por supuesto, al Ministerio de Seguridad Pública y al Gobierno que pueda mostrar que hay avances concretos”, finalizó.