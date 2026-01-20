Independiente confirma la partida de Felipe Loyola al Pisa de Italia

Este martes, Independiente de Avellaneda oficializó la salida del seleccionado nacional Felipe Loyola, quien viajó a Italia para convertirse en flamante refuerzo del Pisa.
Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.
El Rojo entregó detalles del traspaso del chileno al elenco italiano, en una operación que contempla un préstamo con obligación de compra, de acuerdo a una determinada cantidad de partidos.
