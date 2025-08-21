Home Triunfo "independiente confirma que pedirá los puntos para ganar la llave ..."

Independiente confirma que pedirá los puntos para ganar la llave ante la U: Desde Argentina adelantan duras sanciones

Néstor Grindetti, presidente del cuadro argentino, aseguró que el club no tiene responsabilidad en los gravísimos incidentes y que se debe sancionar al conjunto azul. Por su parte, un medio trasandino indicó que ambos clubes arriesgan un fuerte castigo.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

El partido de vuelta entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se tuvo que cancelar la noche de este miércoles, producto de los gravísimos hechos de violencia registrados en el Estadio Libertadores de América. Y tras los incidentes, desde el cuadro argentino ya solicitaron una sanción para los azules. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/independiente-confirma-que-pedira-los-puntos-para-ganar-llave-ante-la-u-desde-argentina-adelantan-duras-sanciones

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Embajador Viera -Gallo confirmó que 97 hinchas de la U...

En conversación con el medio argentino Todo Noticias (TN), el diplomático señaló que “encuentro lamentable que un partido deportivo donde debiera haber una sana competencia, se produzcan desmanes, desajustes y conflictos entre los hinchas de un lado y de otro”.

Leer mas
Nacional

VIDEO: Con estas imágenes informaron desde España la s...

En el medio español La Vanguardia, revelaron estas imágenes sobre la brutal pelea entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile que provocó la suspensión del partido, además de diversos heridos de gravedad de la barra azul y altercados que terminaron con el arresto de cientos de personas, de la misma barra.

Leer mas
Nacional

Uno en riesgo vital: La U entrega parte médico de los ...

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, entregó detalles en Radio Biobío. Explicó que “hay dos hinchas intervenidos neuroquirúrgicamente” en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda, donde se atendió a 12 compatriotas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/