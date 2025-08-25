Home Triunfo "independiente identifica a 25 barristas que agredieron a hinchas ..."

Independiente identifica a 25 barristas que agredieron a hinchas de la U y anuncia castigos “de por vida”

El cuadro argentino logró reconocer a varios de los implicados en los hechos de violencia, y confirmaron que solicitarán que los responsables no ingresen nunca más a un estadio. “No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, señalaron.

Leonardo Medina
Independiente de Avellaneda reveló la noche de este domingo que identificaron a 25 de los barristas que agredieron a los hinchas de Universidad de Chile el pasado miércoles, durante el partido entre ambos equipos por los octavos de final de la Copa Sudamericana, duelo que fue cancelado por los graves hechos de violencia. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/independiente-identifica-a-25-barristas-que-agredieron-a-hinchas-de-la-u-y-anuncia-castigos-de-por-vida

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Leonardo Medina

Leonardo Medina
