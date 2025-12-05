Home Internacional "infantino le entregó el primer premio de la paz de la fifa a dona..."

Infantino le entregó el primer Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump

Durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el ente rector del fútbol mundial galardonó al presidente de EEUU con el llamativo reconocimiento.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Infantino le entregó el primer Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump

La FIFA galardonó este viernes al presidente de EEUU, Donald Trump, con el singular “Premio de la Paz”, durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026. 

Dicha distinción fue creada este año por el ente rector del fútbol mundial, buscando reconocer aquellos que “con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz”.

El premio fue entregado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien durante la organización de la Copa del Mundo, ha tenido como uno de sus grandes aliados al mandatario estadounidense. 

Asimismo, el reconocimiento fue otorgado luego de que Trump reclamara este año el Premio Nobel de la Paz, el cual finalmente fue concedido a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. 

Al momento de entregar el galardón, Infantino señaló que “la gente quiere vivir en un entorno seguro y eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo. El presidente Trump es merecido ganador de este premio”, destacando además su “acción extraordinaria” en materia de política exterior. 

En tanto, Trump expresó que el premio “es uno de los grandes honores de mi vida”

“Más allá de los premios, Gianni y yo estuvimos hablando de esto, salvamos millones y millones de vidas”, sostuvo, añadiendo: “El mundo es más seguro ahora”. 

Consignar que este reconocimiento consistió en un voluminoso trofeo dorado, una medalla y un diploma.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Minvu descarta que recursos para expropiar megatoma af...

El organismo hizo énfasis en que la expropiación corresponde a una medida humanitaria, urgente y excepcional, y que la decisión se basa en una gestión presupuestaria responsable para evitar la pérdida de recursos públicos, tal como lo establece la normativa.

Leer mas
Nacional
Conductor que atropelló mortalmente a una joven en Val...

La víctima, de 19 años, fue impactada por el vehículo de pasajeros cuando cruzaba la calle en un paso de cebra en la intersección de avenida Playa Ancha con calle Alcalde Barrios. El chofer de la locomoción colectiva quedó detenido tras dar positivo por cocaína y marihuana.

Leer mas
Triunfo
Universidad Católica confirmó renovaciones de contrato...

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, en compañía del gerente deportivo José María Buljubasich, realizó el anuncio sobre la continuidad de los tres referentes del club.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/