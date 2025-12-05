Infantino le entregó el primer Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump

La FIFA galardonó este viernes al presidente de EEUU, Donald Trump, con el singular “Premio de la Paz”, durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026.

Dicha distinción fue creada este año por el ente rector del fútbol mundial, buscando reconocer aquellos que “con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz”.

El premio fue entregado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien durante la organización de la Copa del Mundo, ha tenido como uno de sus grandes aliados al mandatario estadounidense.

Asimismo, el reconocimiento fue otorgado luego de que Trump reclamara este año el Premio Nobel de la Paz, el cual finalmente fue concedido a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Al momento de entregar el galardón, Infantino señaló que “la gente quiere vivir en un entorno seguro y eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo. El presidente Trump es merecido ganador de este premio”, destacando además su “acción extraordinaria” en materia de política exterior.

En tanto, Trump expresó que el premio “es uno de los grandes honores de mi vida”.

“Más allá de los premios, Gianni y yo estuvimos hablando de esto, salvamos millones y millones de vidas”, sostuvo, añadiendo: “El mundo es más seguro ahora”.

Consignar que este reconocimiento consistió en un voluminoso trofeo dorado, una medalla y un diploma.