Instalan barricadas ante nuevo operativo en Barrio Meiggs: retiraron más de 80 toldos azules

Un nuevo operativo en el Barrio Meiggs, de la comuna de Santiago, se registró durante la madrugada de este miércoles 19, cuando personal de Carabineros logró el retiro de más de 80 toldos azules instalados de manera irregular por comerciantes ambulantes.

Según consignó T13, el hecho se registró a eso de la una de la madrugada, en la calle Sazié, cuando los funcionarios policiales detectaron que un grupo de vendedores había vuelto a instalar toldos sin autorización.

De acuerdo a los primeros antecedentes, en conjunto con personal municipal, Carabineros procedió a retirar los puestos ambulantes.

El coronel Pablo Hernández informó que “se logró el despeje de unos 80 toldos azules que estaban instalados los cuales muchos prefirieron retirarse por lo que estaba aconteciendo y quedó finalmente los que están con su patente al día”.

Mientras se desarrollaba la acción un grupo de personas instaló barricadas para impedir el tránsito, las cuales fueron reducidas por el personal policial. No se registraron detenidos.