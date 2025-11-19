Home Nacional "instalan barricadas ante nuevo operativo en barrio meiggs: retira..."

Instalan barricadas ante nuevo operativo en Barrio Meiggs: retiraron más de 80 toldos azules

El coronel Pablo Hernández informó que “se logró el despeje de unos 80 toldos azules que estaban instalados los cuales muchos prefirieron retirarse por lo que estaba aconteciendo y quedó finalmente los que están con su patente al día”, consignó T13.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Un nuevo operativo en el Barrio Meiggs, de la comuna de Santiago, se registró durante la madrugada de este miércoles 19, cuando personal de Carabineros logró el retiro de más de 80 toldos azules instalados de manera irregular por comerciantes ambulantes.

Según consignó T13, el hecho se registró a eso de la una de la madrugada,  en la calle Sazié, cuando los funcionarios policiales detectaron que un grupo de vendedores había vuelto a instalar toldos sin autorización.

De acuerdo a los primeros antecedentes, en conjunto con personal municipal, Carabineros procedió a retirar los puestos ambulantes.

El coronel Pablo Hernández informó que “se logró el despeje de unos 80 toldos azules que estaban instalados los cuales muchos prefirieron retirarse por lo que estaba aconteciendo y quedó finalmente los que están con su patente al día”.

Mientras se desarrollaba la acción un grupo de personas instaló barricadas para impedir el tránsito, las cuales fueron reducidas por el personal policial. No se registraron detenidos.

Source Texto: La Nación/Foto: T13
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Detienen a 6 individuos armados en dos operativos dist...

Según Carabineros, el primer hecho ocurrió a las 18:20 horas, cuando personal del servicio Calles sin Violencia patrullaba en Muñoz Gamero con Puerto Alegre. En ese punto detectaron a tres sujetos realizando una transacción de droga a plena luz del día.

Leer mas
Vanguardia
Mon Laferte estrenó videoclip de “Melancolía”: Se grab...

El tema forma parte de “Femme Fatale”, el nuevo disco de la artista chilena, y el videoclip cuenta con la partipación del destacado actor nacional.

Leer mas
Nacional
Latam cancela nuevos vuelos por huelga de pilotos que ...

La empresa sostuvo que “las cancelaciones totales -desde el comienzo de la huelga el 12 hasta el 22 de noviembre- llegarán a afectar a aproximadamente a 31 mil pasajeros, quienes fueron contactados por Latam y recibieron una solución de viaje acorde a sus necesidades”. El sindicato que agrupa a 464 profesionales volvería en esta jornada a las negociaciones con una nueva propuesta.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/