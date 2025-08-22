Home Nacional "inversión y empleo: la hoja de ruta de Álvaro garcía en economía..."

Inversión y empleo: La hoja de ruta de Álvaro García en Economía

El nuevo ministro, tras el cambio de gabinete de este jueves, sostuvo que “Chile necesita crecer más rápido para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, y eso requiere impulsar la inversión, origen de los buenos empleos”.

Patricia Schüller Gamboa
En su primera intervención como ministro de Economía, Álvaro García delineó los principales desafíos que enfrentará durante el tramo final del gobierno de Gabriel Boric.

En conferencia de prensa posterior al cambio de gabinete, el economista agradeció la confianza del Presidente y definió dos ejes centrales para su gestión: fortalecer la inversión y generar empleos de calidad.

“Chile necesita crecer más rápido para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, y eso requiere impulsar la inversión, origen de los buenos empleos”, afirmó García, subrayando la urgencia de reactivar el dinamismo económico. En particular, destacó la situación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral como una prioridad.

El nuevo secretario de Estado valoró el trabajo realizado por su antecesor, Nicolás Grau -ahora titular de Hacienda-, especialmente en la creación de instrumentos que facilitan la inversión. Entre ellos, mencionó la ley de permisos y el fortalecimiento de la banca de fomento, orientada a apoyar la innovación y la generación de empleos de mayor calidad.

García enfatizó que su mandato incluye avanzar en estos objetivos de manera colaborativa, promoviendo la articulación entre el sector público y privado. “El Presidente ha sido claro: mi tarea es impulsar la inversión, crear empleos y hacerlo en conjunto”, concluyó.

