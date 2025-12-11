Home Nacional "investigan a juez urrutia por dos viajes al extranjero con licenc..."

Investigan a juez Urrutia por dos viajes al extranjero con licencia médica

Según consignó Emol, los viajes corresponden a enero de 2020 y octubre de 2022, cuando se le había prescrito reposo por licencias psiquiátricas.

Patricia Schüller Gamboa
La Corte de Apelaciones de Santiago se encuentra investigando al juez Daniel Urrutia, quien se desempeña en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por dos viajes al extranjero cuando se encontraba con licencia médica.

En el primer viaje, el magistrado fue a San José, Costa Rica, donde se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahí asistió a una audiencia del tribunal por la demanda que interpuso contra el Estado de Chile por vulnerar sus derechos fundamentales en su ejercicio como juez.

En tanto, el segundo viaje lo realizó en octubre de 2022. El juez se encontraba con licencia psiquiátrica desde junio del mismo año, en medio de su suspensión por el caso “Primera Línea”.

Desde el entorno del juez comentaron que el viaje tuvo fines terapéuticos, ya que viajó a la ciudad amazónica de Tena en Ecuador, donde realizó terapias alternativas que fueron ordenadas por su médico tratante. Además, aseguraron que ambos viajes ocurrieron los últimos días de su licencia.

La investigación contra Urrutia es dirigida por la fiscal judicial, Macarena Troncoso. Desde el entorno del magistrado señalaban que la persecutora debería inhabilitarse en la investigación, ya que es uno de los nombramientos judiciales que está en la mira por las conversaciones entre Luis Hermosilla y Antonio Ulloa.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
