Investigan asesinato de reo al interior del Complejo Penitenciario de Arica

Gendarmería informó que el hecho ocurrió esta mañana y “por razones que se investigan la víctima habría sido agredida por otro interno, en el contexto de una riña”. La PDI indicó, a través de sus redes sociales, que la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad colombiana.

Patricia Schüller Gamboa
Investigan asesinato de reo al interior del Complejo Penitenciario de Arica

Gendarmería informó este lunes el fallecimiento de un reo al interior del Complejo Penitenciario de Arica.

Según la institución, el hecho ocurrió esta mañana y “por razones que se investigan la víctima habría sido agredida por otro interno, en el contexto de una riña”.

“Por esta razón, personal del establecimiento penitenciario, intervino de forma inmediata, trasladando al herido hasta el área de salud del recinto penal, donde pese a los esfuerzos médicos y al apoyo del SAMU, perdió la vida”, agregó el comunicado que difundió el organismo.

Agresor ya está identificado y apartado del resto de la población penal

En cuanto al agresor, ya está identificado y apartado del resto de la población penal.

Horas más tarde la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) informó, a través de sus redes sociales, que la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad colombiana.

Por instrucción del Ministerio Público, hasta el lugar llegaron detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI. El asesinato habría sido con un arma cortante.

Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
