Investigan homicidio de hombre en Lo Prado: víctima tenía antecedentes penales

El crimen fue reportado cerca de las 3:00 de la madrugada, cuando vecinos alertaron a Carabineros por la presencia de un cuerpo en la intersección de Corona Sueca con Tupungato. Personal policial verificó el hecho y constató numerosa evidencia balística en el lugar.

Eduardo Córdova
Carabineros investiga el homicidio con arma de fuego de un sujeto con antecedentes penales, cuyo cuerpo fue hallado esta madrugada en una calle de la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana. La víctima presentaba al menos dos impactos de bala.

El fiscal Manuel Silva señaló que no se descarta ninguna hipótesis sobre los motivos del crimen y confirmó que el sujeto mantenía antecedentes legales. Además, indicó que la víctima estuvo compartiendo con otras personas, pero fue asesinada cuando se encontraba sola.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación del homicidio quedó a cargo del OS9 y del Labocar de Carabineros.

