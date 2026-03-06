Home Economía "ipc no registró variación en febrero..."

IPC no registró variación en febrero

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el indicador anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 0,4% en lo que va del año y 2,4% a doce meses.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
IPC no registró variación en febrero

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registró variación en febrero de 2026, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según informó el organismo, el indicador anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 0,4% en lo que va del año y 2,4% a doce meses, consignó Cooperativa.

Seis  de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC registraron incidencias positivas durante el mes.

Entre las principales alzas destacaron:

-Vestuario y calzado: subió 2,3%, con una incidencia de 0,056 puntos porcentuales (pp.).

-Alimentos y bebidas no alcohólicas: aumentó 0,2%, con una incidencia de 0,040 pp.

Las restantes divisiones con aumentos de precios aportaron en conjunto 0,088 puntos porcentuales a la variación del índice.

En contraste, siete divisiones presentaron incidencias negativas en el mes.

La principal disminución se registró en vivienda y servicios básicos, cuyos precios cayeron 0,4%, con una incidencia de -0,081 puntos porcentuales en el resultado mensual del indicador.

El IPC es el principal indicador utilizado para medir la evolución de los precios en el país y sirve como referencia para reajustes salariales, contratos y políticas económicas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Cinco jóvenes detenidos por muerte de sujeto en confus...

El comisario de la PDI, Rodrigo Gana, explicó que “un grupo de personas se encontraba realizando deportes en una multicancha, llegó la víctima a bordo de una bicicleta en un estado alterado y empezó a tener conflicto con las personas”.

Leer mas
Nacional
Profesor de educación física es detenido por presunta ...

El procedimiento fue confirmado por personal policial. La teniente Savka Herrera, del Departamento SEBV, explicó el origen de la investigación, que se remonta al asalto sufrido por una víctima que fue atacada por un grupo de delincuentes.

Leer mas
Nacional
Camión se incendió en la Ruta 5, en San Miguel: provoc...

El hecho ocurrió a la altura de Avenida Lo Ovalle, en la comuna de San Miguel, donde el tránsito debió ser suspendido temporalmente mientras trabajaban los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
19
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/