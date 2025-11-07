Home Economía "ipc nulo en octubre da respiro a la inflación: el pan entre princ..."

IPC nulo en octubre da respiro a la inflación: El pan entre principales bajas

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, por productos, las mayores alzas fueron la carne de vacuno con 4,8%; gastos comunes con 4,3% y vinos con 3,4%.

Patricia Schüller Gamboa
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó en octubre pasado una variación mensual de 0,0%, acumulando 3,4% en el año y 3,4% a doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp.).

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron vestuario y calzado (-3,1%) con -0,079 pp., e información y comunicación (-1,1%) con -0,068pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,181pp.

Por productos, las mayores alzas fueron la carne de vacuno con 4,8%; gastos comunes con 4,3% y vinos con 3,4%.

En tanto, las mayores bajas correspondieron al pan con -2,0%; transporte privado de pasajeros con 6,8% y equipos de telefonía móvil con 3,3%

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

