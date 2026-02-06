Home Economía "ipc subió 0,4% en enero e inflación en 12 meses bajó a su menor n..."

IPC subió 0,4% en enero e inflación en 12 meses bajó a su menor nivel desde febrero 2021

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en un comunicado, informó que “destacaron las alzas en las divisiones de bebidas alcohólicas y tabaco, así como la de salud, y la disminución de la división de transporte”.

Patricia Schüller Gamboa
IPC subió 0,4% en enero e inflación en 12 meses bajó a su menor nivel desde febrero 2021

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,4% en enero, en una variación que se ubicó justo en línea con las expectativas del mercado.

Así, la inflación en 12 meses descendió a un 2,8%, su menor nivel desde febrero de 2021.

“Destacaron las alzas en las divisiones de bebidas alcohólicas y tabaco, así como la de salud, y la disminución de la división de transporte“, indicó el INE en un comunicado, consignó T13.

Analistas esperaban una variación de 0,4% para el IPC en enero, de acuerdo con el consenso de las respuestas en la encuesta de Bloomberg.

El INE detalló que en enero, diez de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas. Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron la de bebidas alcohólicas y tabaco (3,1%) con 0,109 puntos porcentuales (pp.), y salud (1,2%) con 0,102 pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,381 pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó transporte (-1,3%), con una incidencia de -0,164 pp.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Archivo)
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Lo Más Leído

Patricia Schüller Gamboa
