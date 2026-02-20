IPS explica rebaja de la PGU a 75.000 jubilados: les subió la pensión base

El Instituto de Previsión Social (IPS) explicó las razones de la rebaja de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a unos 75.000 jubilados, a contar de febrero.



“De acuerdo con la Ley, para determinar el acceso y monto de la PGU que le corresponde a cada persona beneficiaria, debe considerarse el cálculo de su pensión base como uno de los requisitos del beneficio”, señaló el IPS a El Mercurio.



“Los parámetros actuales establecen que el monto de la PGU disminuye gradualmente si la pensión base de la persona se encuentra entre los tramos de $789.139 y hasta $1.252.602 (este último es el tramo superior sobre el cual ya no se accede a la PGU). Esta revisión se debe realizar mensualmente”, añadió.



Asimismo, la entidad manifestó que para el proceso de pagos de PGU de febrero de 2026, se revisaron los casos de las personas que incrementaron su pensión base producto de los nuevos beneficios del nuevo Seguro Social —esto es, Beneficio por Años Cotizados y Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida— tal cual lo establece la norma vigente.



Estos beneficios se incorporan en la pensión base, lo que para algunos casos, por ley, hace disminuir el monto de su Pensión Garantizada Universal para personas con pensiones base calculadas de un monto superior a $789.139, quienes reciben un monto parcial de la PGU en función de la normativa”, agregó.



De esta manera, advirtió que a un grupo de unas 75.000 personas, producto del incremento de su pensión base, les disminuye parcialmente el monto de su PGU, la que en promedio era de $42 mil en estos casos. Pero al recibir el incremento con los nuevos beneficios de la reforma, “el monto total final resultante de ingresos para estas personas aumentó en promedio $75 mil”.



Por su parte, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, dijo en un comunicado que “esto tiene su origen en la ley que crea la PGU. Existe una definición de pensión base para determinar el tramo en el cual el beneficio disminuye gradualmente y, finalmente, deja de pagarse. A esa pensión base se suman todas las pensiones que la persona pueda tener”.



“En términos netos, sumados los beneficios del Seguro Social y restada la eventual disminución de la PGU, todas las personas tienen una mejor pensión, cumpliendo el compromiso de la reforma”, cerró.