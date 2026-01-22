Irán admite 3.117 muertos en primer balance oficial de las protestas

La noche de este miércoles, las autoridades iraníes confirmaron que al menos 3.117 personas han muerto en las protestas registradas en el país las últimas semanas, de acuerdo al primer balance oficial de víctimas.

En un comunicado de la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, organismo estatal, y que fue emitido por el gobierno local, se detalló que del total de fallecidos, 2.427 son civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad.

Según consignó Radio Cooperativa, el organismo no compartió información respecto al resto de víctimas fatales, pero el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, aseguró que 690 de los muertos eran “terroristas, amotinados y aquellos que atacaron bases militares”.

A la vez, la mencionada Fundación afirmó que varios de los fallecidos eran transeúntes que fueron asesinados a tiros, mientras que otros eran manifestantes “que fueron blanco de disparos de agentes terroristas organizados entre la multitud”.

Organismos de derechos humanos con sede en el exterior denuncian que la cifra de muertos sería superior, y acusan que miles de manifestantes perdieron la vida debido a la represión estatal.

Por ejemplo, Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, plantea que el número de fallecidos es de 3.428; mientras que la ONG HRANA, situada en EEUU, eleva la cifra a 4.519.

En la misma línea, Amnistía Internacional denunció la fuerte represión estatal y describió lo ocurrido en las protestas como una “masacre”, con efectivos de las fuerzas de seguridad disparando desde los tejados de edificios, mezquitas y comisarías contra manifestantes desarmados.

Cabe destacar que las protestas iniciaron a finales de diciembre del 2025, a raíz de una profunda crisis económica, y posteriormente se extendieron por todo el país, exigiendo el fin de la República Islámica.