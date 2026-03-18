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Irán ataca Tel Aviv en respuesta por la muerte de su jefe de seguridad: habrían dos muertos

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, advirtió que Teherán prepara una respuesta “decisiva y disuasoria” contra Israel y Estados Unidos. En esa línea, sostuvo que esta ocurrirá “en el momento y lugar apropiados”.

Eduardo Córdova
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Irán ataca Tel Aviv en respuesta por la muerte de su jefe de seguridad: habrían dos muertos

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Larijani. La acción fue informada mediante un comunicado difundido por medios oficiales.

En ese documento, el organismo calificó a Larijani como “mártir”. Además, recordó que se desempeñaba como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ex presidente del Parlamento y asesor del líder supremo.

El IRGC señaló que la ofensiva corresponde a la “ola 61” de la operación ‘Promesa Cumplida 4’. Asimismo, indicó que se utilizaron distintos tipos de misiles.

Entre los proyectiles empleados se mencionaron ‘Khorramshahr 4’, ‘Qadr’, ‘Emad’ y ‘Kheibar Shekan’. Algunos de ellos, según el comunicado, cuentan con capacidad de múltiples ojivas.

Irán vinculó el ataque a la muerte de Larijani y “sus compañeros”, aunque no entregó detalles independientes sobre las circunstancias del fallecimiento. Por ahora, esa información no ha sido verificada de forma externa.

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, advirtió que Teherán prepara una respuesta “decisiva y disuasoria” contra Israel y Estados Unidos. En esa línea, sostuvo que esta ocurrirá “en el momento y lugar apropiados”.

Impacto del ataque y balance preliminar

El IRGC aseguró que los misiles alcanzaron “más de 100 objetivos militares y de seguridad” en territorio israelí. Además, afirmó que los sistemas de defensa aérea fueron superados.

Asimismo, el organismo indicó que sectores de Tel Aviv habrían sufrido cortes de electricidad. En paralelo, señaló que la respuesta de los equipos de emergencia se vio dificultada.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom informó la muerte de dos personas en Ramat Gan tras el impacto de un misil en un edificio. Con esto, se trataría de los primeros fallecidos por ataques iraníes desde el 9 de marzo.

Finalmente, el balance total de víctimas en Israel asciende a 14 muertos en el actual contexto de escalada. Mientras tanto, Irán cifra en más de 230 los muertos y heridos.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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