ISP ordena retiro de más de 30 esmaltes de uña por ingrediente riesgoso

Entre las marcas que deben retirar sus productos, se encuentran Guangzhou Blueskychemical, Tammy Taylor (líquidos acrílicos), Thuya Professional Line (líquidos de esculpir), Cuccio, Trinity, Kiara Sky, Organic Nails, Mia Secret, entre otras.

Patricia Schüller Gamboa
ISP ordena retiro de más de 30 esmaltes de uña por ingrediente riesgoso

El Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó el retiro del mercado de 34 esmaltes de uña que se comercializan en Chile, debido a que contienen un ingrediente, que fue prohibido por la Unión Europea, el cual podría ocasionar cáncer.

Según consignó La Tercera, el componente era usado principalmente en los esmaltados permanentes que realizaban las usuarias.

Entre las marcas que deben retirar sus productos, se encuentran Guangzhou Blueskychemical, Tammy Taylor (líquidos acrílicos), Thuya Professional Line (líquidos de esculpir), Cuccio, Trinity, Kiara Sky, Organic Nails, Mia Secret, entre otras.

Además, figuran productos usados como esmalte activador, preparador de esmalte, activadores de color y selladores proteicos para uñas.

A inicios de octubre, el ISP ya había ordenado el retiro al público de 10 esmaltes. Posteriormente realizó lo mismo en noviembre con otros 39 productos, a los que se suman los de la alerta actual, totalizando 83 cosméticos sacados del mercado.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
