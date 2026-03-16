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Israel anuncia el inicio de una operación terrestre en el Líbano

El objetivo de la operación será destruir la infraestructura de Hezbollah en las aldeas fronterizas libanesas. Desde Israel indicaron que los residentes chiíes del sur “no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad”.

Leonardo Medina
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Israel anuncia el inicio de una operación terrestre en el Líbano

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció este lunes el inicio de una operación terrestre del Ejército en el sur de Líbano, aumentando la ofensiva contra Hezbollah.

La información fue dada a conocer en un comunicado publicado en los canales oficiales de su Ministerio. “Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una operación terrestre en el Líbano para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país”, indicó Katz, según consignó Emol.

A la vez, dijo que “cientos de miles de residentes chiíes del sur de Líbano” que evacuen sus hogares, “no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad” de las comunidades israelíes cercanas a la frontera.

El secretario de Estado señaló que, junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, ordenaron al Ejército destruir la infraestructura de Hezbollah en las aldeas fronterizas libanesas

Lo anterior, para evitar que ese grupo chií vuelva a operar desde estas zonas.

También, comparó la estrategia con las operaciones realizadas por Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. En ese sentido, citó acciones en Rafah y Beit Janún.

Por otra parte, acusó al líder de Hezbollah, Naim Qasem, de esconderse mientras la población chií del Líbano abandona sus hogares. 

El ministro de Defensa israelí advirtió que el grupo “pagará un alto precio” por su alianza con Irán.

“Si Naim Qasem extraña tanto a Nasrala y Jameneí, pronto podrá encontrarse con ellos en las profundidades del infierno”, expresó. 

Cabe destacar que el anuncio ocurrió luego de una reunión de evaluación en el cuartel general del ministerio de Defensa. En esta instancia participaron altos cargos militares, incluidos el jefe de inteligencia militar y responsables de operaciones y estrategia.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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