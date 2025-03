Israel liberó a codirector de documental ganador del Oscar tras una noche detenido: Denuncian golpiza en base militar 

Las autoridades israelíes liberaron este martes a Hamdam Ballal, uno de los directores palestinos del documental ganador del Oscar 2025, “No Other Land”, tras pasar una noche detenido.

Ballal había sido arrestado luego de sufrir una golpiza por parte un grupo de colonos de Israel en Susiya, localidad ubicada al sur de Cisjordania, en la cual reside.

Según consignó Emol, el director fue detenido mientras era atendido en una ambulancia en Massafer Yatta, en Cisjordania ocupada, después de ser víctima del ataque de este grupo, compuesto por entre 10 a 20 hombres encapuchados, quienes lo golpearon a él y otros activistas del Centro para la No Violencia Judía.

En ese sentido, y de acuerdo a un comunicado compartido por la productora del documental, “el grupo de asaltantes llegó con porras, cuchillos y al menos un rifle de asalto; muchos también iban enmascarados. Cinco activistas judíos estadounidenses acudieron al lugar para documentar el ataque y fueron violentamente agredidos por los colonos, quienes también utilizaron piedras para destrozar su vehículo con los activistas dentro”.

Otro de los directores de “No other land”, Basel Adra, presenció la detención, y afirmó que los soldados que llegaron a la zona apuntaron sus armas a los palestinos, mientras los colonos seguían lanzando piedras. “Regresamos de los Oscar y desde entonces hay un ataque contra nosotros cada día (…). Esto podría ser su venganza contra nosotros por hacer la película. Se siente como un castigo”, manifestó a The Associated Press.

Producto del ataque, Ballal quedó herido, “incluyendo sangre e hinchazón”, y cuando era atendido por paramédicos, las fuerzas israelíes lo arrestaron junto a otro palestino, y hasta esta mañana, su paradero era desconocido.

Paralelamente, desde el Ejército de Israel declararon que detuvieron a tres palestinos sospechosos de lanzar piedras, y a un civil israelí que se vio involucrado en un “enfrentamiento violento” entre israelíes y palestinos, aunque esta versión fue cuestionada por testigos.

LA LIBERACIÓN DE BALLAL

Finalmente, y luego de que diferentes figuras del mundo del cine exigieran la liberación de Ballal, el director quedó libre en esta jornada.

Mediante su cuenta de X, el codirector israelí de la película, Yuval Abraham, expresó que “después de estar esposado toda la noche y haber sido golpeado en una base militar, Hamdam Ballal es libre y está a punto de volver a su casa con su familia”.

Por su parte, familiares del detenido señalaron a Agencia EFE que Ballal pasó la noche en una comisaría del asentamiento israelí de Kiryat Arba, cercano a la ciudad cisjordana de Hebrón.