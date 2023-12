Israel reconoce que mató por error a tres rehenes de Hamás durante operación militar en Gaza

El ejército israelí reconoció durante este viernes y por medio de X que “accidentalmente mataron a tres de los rehenes secuestrados por Hamás” durante un combate en la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron haber matado por error durante una operación en Shejaiya, en el norte de la Franja de Gaza, a tres de los rehenes tomados por Hamás durante su ofensiva del 7 de octubre.

“Durante los combates en Shejaiya, una fuerza de las FDI identificó erróneamente a tres rehenes israelíes como una amenaza. Como resultado, las fuerzas dispararon contra ellos y los mataron”, dijo el Ejército israelí en su perfil oficial de X.

Hamás hizo una ofensiva sin precedentes contra Israel a comienzos de octubre que se saldó con casi 1.200 muertos y 240 rehenes, parte de los que ya han sido liberados.

Por lo anterior, las FDI lanzaron en respuesta una cruenta contraofensiva que deja ya un balance de casi 18.800 palestinos muertos y otros cerca de 51.000 heridos.

“Las FDI comenzaron a revisar el incidente de inmediato. Enfatizamos que se trata de una zona de combate activo en la que se han producido enfrentamientos continuos durante los últimos días”, se dijeron en X.

“Se han aprendido lecciones inmediatas del evento, que se han transmitido a todas las tropas de las FDI en el terreno”, afirmaron.

“Expresamos nuestro más profundo remordimiento por el trágico incidente y enviamos a las familias sus más sentidas condolencias. Nuestra misión nacional es localizar a los desaparecidos y devolver a todos los rehenes a casa”, cerraron.

