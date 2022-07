Jadue: “El Apruebo va a ganar con más del 60%, se van a sorprender”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), entregó su pronóstico frente al plebiscito de salida del 4 de septiembre, donde la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza la propuesta de Constitución emanada desde la Convención Constitucional.



En declaraciones a Radio Universo, indicó estar “convencido, y he estado en el territorio, que el ‘Apruebo’ va a ganar y va a ganar con más del 60%, se van a sorprender”.



Además, aseguró que en el PC “aprobamos sin apellidos, no tenemos ninguna duda que una Constitución nacida en democracia, de mano de las y los ciudadanos con los pueblos originarios de forma paritaria, es un avance cualitativo en términos de la profundización y el mejoramiento de la democracia”.



Respecto a consignas como “rechazar para una nueva Constitución”, Jadue afirmó que “solo son humo” y que “no existen esos apellidos, no existen terceras vías”



“Pareciera dejar en claro que los que firmaron en Acuerdo del 15 de noviembre no tenían muchas ganas de firmarlo, parece que lo firmaron bajo harta presión, no solo de la ciudadanía, sino de los militares y los que estaban asustados porque caía el Gobierno”, consignó.



Ante las encuestas que apuntan a un triunfo del Rechazo, acusó que “son las mismas” que “decían que estábamos empatados para el 80/20”, aludiendo al plebiscito de entrada.



Apuntó a que “con todos los avatares de la crisis económica y la pandemia, la metodología de las encuestas, que son paneles en línea, son bastante poco serias y creíbles”.



“Lo digo como metodólogo, como sociólogo, no lo estoy diciendo como alcalde. Entonces, tratar de darle valor, sobre todo a estas encuestas que están pagadas desde sectores políticos, que son claramente identificados con el Rechazo, a mí me generan una duda tremenda”, complementó.



También criticó “las mentiras de la derecha”, indicando que son perpetradas por “los mismos que critican la Convención, como el senador (Felipe) Kast, yo recuerdo que es el mentiroso más grande de Chile. Dijo a todo Chile que había visto una foto de un enfrentamiento que nunca existió para justificar un asesinato de un comunero mapuche por la espalda (…) si Chile quiere optar por la mentira, ese ya es un problema de la democracia”.



Por otro lado, Jadue criticó que algunos parlamentarios del Partido Socialista le hayan reclamado al Presidente Gabriel Boric un trato preferencial hacia los partidos de Apruebo Dignidad.



“Respetando mucho a los partidos que forman parte del Gobierno hoy, creo que hablar de maltrato, cuando uno mira las regiones completas que algunos partidos se tomaron, no me parece tan sólido. Sobre todo cuando entendemos que estos partidos recibieron los primeros resultados electorales de su historia, pero a mano de sus directivas actuales. No sé qué tanto hay que reclamar”, indicó el exaspirante a La Moneda.



Sobre la posibilidad de que haya solo una coalición oficialista, el militante PC aseguró que “habría que ver si ellos efectivamente suscriben todo el programa de gobierno que comprometió el Presidente Boric ante el país”.



En esa línea, acusó que el programa del Mandatario “no ha contado con el apoyo de los socialistas y el PPD, sobre todo en el Senado, en el Congreso”.



“Es más, yo creo que el Presidente Boric ha sido bien maltratado por algunos socialistas y algunos de sus ministros y ministras también. Yo llamaría un poco a la calma, llamaría un poco a la humildad”, sentenció.