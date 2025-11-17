Home Nacional "jara califica a kast de “persona autoritaria que denosta al..."

Jara califica a Kast de “persona autoritaria que denosta al que piensa distinto”

La candidata oficialista dijo que con miras a la segunda vuelta “vamos a incorporar gente, porque tenemos un buen equipo y los equipos cuando hay desafíos mayores, como el que viene ahora en la segunda vuelta, vamos a hacer algunas incorporaciones, pero lo esencial del equipo se mantiene porque es un equipo de trabajo que ha dado resultados”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se refirió a la primera vuelta presidencial y anunció que se harán algunas incorporaciones a su equipo con miras al balotaje.

Desde la comuna de La Pintana, Jara señaló que “enfrentamos una primera vuelta residencial, donde los pronósticos indicaban que dos candidatos de apellido alemán eran los que se iban al balotaje de la segunda vuelta, y eso no fue así”.

En ese sentido, dijo que “todos los cambios que se hagan van a ser para complementar la estrategia que hemos llevado adelante durante este tiempo y que ha ido dando resultados. Que a veces no es tan bulliciosa, tan ruidosa, tan estridente o no da para tantas páginas en los diarios, porque en realidad polémicas no se arman, pero que sí es trabajo serio, ordenado y disciplinado y que da resultados”.

“Vamos a incorporar gente, porque tenemos un buen equipo y los equipos cuando hay desafíos mayores, como el que viene ahora en la segunda vuelta, vamos a hacer algunas incorporaciones, pero lo esencial del equipo se mantiene porque es un equipo de trabajo que ha dado resultados”, subrayó.

En cuanto al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, la abanderada fue enfática al calificarlo como “una persona autoritaria, que denosta al que piensa distinto, que estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar, que su estilo es oponerse a todo, y que como yo sí he estado en Gobierno sé qué otra cosa es con guitarra”.

“Oponerse a todo, estar siempre obstruyendo en vez de construyendo no sirve para ser presidente de Chile”, indicó.

Por otro lado, la candidata se refirió a los resultados del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, y afirmó que “tuvo una estrategia muy interesante. Hay aprendizajes que hacer de eso, lo digo humildemente”.

“Yo voy a trabajar por conquistar a la ciudadanía. Ahora, si Franco en algún minuto estima pertinente que nos podamos reunir o hacer algún gesto o tener algún tipo de diálogo, siempre voy a estar disponible, pero es él hoy día quien tiene este buen resultado y yo voy a respetar sus tiempos”, añadió.

Jara y Kast se enfrentarán en el balotaje del 14 de diciembre próximo: ¿quién tiene la tarea más compleja?
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Fracasa sesión que revisaría la Acusación Constitucion...

La sesión estaba fijada a partir de las 16:00 horas en el Congreso, en Valparaíso. Sin embargo, ante la ausencia de la mayor parte de los integrantes de la instancia la sesión debió postergarse para este martes. “Creo que la acusación ha sido contestada adecuadamente en el escrito correspondiente, los argumentos están ahí, cualquiera que quiera consultarla puede hacerlo. Como he dicho en el escrito, en opinión nuestra, la acusación es falsa”, dijo el exministro de Energía.

Leer mas
Nacional
Sichel declara el “fin” de Chile Vamos y anuncia voto ...

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el alcalde de Ñuñoa reconoció que la derrota de Evelyn Matthei le generó un recuerdo personal: “Me dio pena, me acordé de mí”. “Me dio pena y voy a ser bien honesto en esto, yo sé que los análisis de estos días van a tratar de culparla a ella, porque es fácil y yo creo que aquí los partidos Chile Vamos tienen que hacer un mea culpa”.

Leer mas
Nacional
Mulet afirma que la FRVS no se disuelve: “Tenemo...

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social dijo que esta “no ha perdido la legalidad. Acaba de elegir dos diputados y un senador y con el senador en ejercicio (Esteban) Velásquez tenemos 4 parlamentarios”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/