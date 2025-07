Jara conforma mesa política con presidentes de partidos oficialistas

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se reunió con los timoneles de los partidos de la coalición de gobierno y conformaron una mesa política de coordinación de cara a las elecciones de noviembre.



Tras el encuentro, Jara destacó que en “este primer encuentro unitario que hemos desarrollado con los partidos que fuimos a esta primaria presidencial, y que hoy día están a través de sus presidentes y presidentas acá presentes, hemos iniciado un camino de construcción programática conjunta, así como también de conformación del nuevo comando para enfrentar la primera vuelta presidencial con toda la amplitud, con toda la generosidad que debemos tener entre nosotros”.



La candidata agradeció la presencia de los presidentes de los partidos oficialistas, y manifestó que se trata de una “clara señal de que, aquí, todos quienes empeñamos y comprometimos nuestra palabra para poder tener una candidatura única, para hacer frente a la ultraderecha en nuestro país, estamos cumpliendo con la palabra empeñada”.



En esta línea, dio a conocer que se ha constituido la mesa política del comando, “que va a ser el organismo estratégicamente que va a estar a la cabeza de la dirección del comando presidencial conformado por los presidentes y presidentas de los partidos”.



“Esta mesa política va a sesionar semanalmente, va a llevar el pulso, la mirada más estratégica del desarrollo de la campaña y va a ser el espacio en el cual nos vamos a poder coordinar y también delinear las líneas de trabajo para lo que viene”, añadió.



Jara recalcó que tienen la “claridad que estos espacios tenemos que ir ampliándolos para poder convocar a más ciudadanía, a la que hoy día está organizada en partidos políticos y a la que no está en esa situación, a los que son independientes o a los que participan de organizaciones de la sociedad civil”.



Asimismo, resaltó que “a 24 horas de una elección primaria, aquí se da una muestra contundente de cómo vamos a trabajar desde el mundo del progresismo y desde la centroizquierda, esta responsabilidad que la ciudadanía nos entregó para llevar adelante no solo una candidatura que represente al sector, sino que represente ampliamente a la población de nuestro país”.



“Lo hacemos porque sabemos que cuando la ultraderecha avanza en nuestro país se ponen en riesgo los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los derechos y las libertades, las disidencias o, por ejemplo, los derechos que tanto ha costado alcanzar de los pensionados y pensionadas del país”, enfatizó.



Finalmente, expresó que “en eso tenemos una responsabilidad, no solo que no vamos a eludir, sino que por el contrario vamos a reforzar generando esta amplia unidad que nos permita llegar a todo el país”.