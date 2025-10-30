Jara responde a Matthei por el Plan de Búsqueda: “Demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, respondió durante a la abandera de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien aludió a la existencia de “venganza” en el marco del Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos creado bajo el actual Gobierno.

Jara remarcó que “con estas declaraciones demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”.

Matthei, en entrevista con Radio Cooperativa, explicó que mantendría el plan anunciado por la actual administración, pero advirtió que haría cambios.

“Se mantiene, pero claramente funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando”, afirmó, argumentando que en la iniciativa hay personas para la cual la idea “no es búsqueda, es venganza”, recogió 24Horas.

En respuesta, Jara criticó duramente a la exalcaldesa.

“Con este tipo declaraciones de la candidata Matthei, Evelyn demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet. Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo o de buscar justicia”, expresó.

Además, remarcó que “decir que buscar justicia o buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza me parece una deshumanidad tremenda”.





“En mi gobierno, el Plan de Búsqueda se va a fortalecer”, sentenció.