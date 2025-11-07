Home Nacional "jara sobre podio antibalas que instalará kast en actos de cierre ..."

Jara sobre podio antibalas que instalará Kast en actos de cierre de campaña: “Siempre estoy con la gente y no le temo”

Según consignó T13, la medida comenzó el jueves con el acto del candidato republicano en Viña del Mar donde aparece Kast con un podio similar al que usó Donald Trump durante su campaña para asumir por segunda vez como presidente de Estados Unidos.

Patricia Schüller Gamboa
La candidata presidencial oficialistaJeannette Jara, se refirió al podio antibalas que decidió instalar el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en sus actos de cierre de campaña. 

Desde el equipo del abanderado se informó que no se realizarían fotografías individuales con el candidato, debido a la gran cantidad de asistentes y al tiempo que implicaría hacerlo.

“Siempre estoy con la gente y no le temo”

Jara, en diálogo con La Tercera, fue consultada sobre el tema. “Siempre estoy con la gente y no le temo”, remarcó. 

La abanderada del oficialismo se trasladó hasta Concepción, donde iniciará su cierre de campaña en la Plaza de la Independencia. El 11 de noviembre, al día siguiente del último debate presidencial, estará en la Plaza de Maipú.

Se espera que el cierre de campaña lo realice el jueves 13 de noviembre en Viña el Mar, consignó T13.

Kast inició las actividades de cierre de campaña presidencial este jueves en Viña del Mar y se espera que continúe con diferentes zonas a lo largo del país. 

Su cierre de campaña lo realizará en el Movistar Arena, con una actividad programada para el 11 de noviembre, a las 18:00 horas.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
14
