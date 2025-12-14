Jara votó en Conchalí y llamó a respetar los resultados “debidamente y como corresponde”

Home Nacional "jara votó en conchalí y llamó a respetar los resultados “de..."

La candidata del oficialismo dijo que en caso de resultar elegida presidenta del país, este lunes comenzará los contactos con las personas que "han sido seleccionadas" para conformar su gabinete.

Patricia Schüller Gamboa
La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, votó este domingo en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en Conchalí.

La abanderada caminó desde la casa de su madre hasta el local de votación.

Según consignó Emol, Jara instó a que los resultados de la segunda vuelta presidencial sean respetados “debidamente y como corresponde”.

La candidata refirió a la denuncia presentada por su comando en relación a mensajes supuestamente emitidos por una empresa de gas, llamando a votar por su contrincante, José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano) y lo calificó como “un problema”.

“Hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió, la empresa tiene una versión, yo creo que si es efectiva, es bueno que inicie acciones legales pertinentes”, agregó, consignó el medio citado.

Señaló también que en caso de resultar elegida presidenta del país, este lunes comenzará los contactos con las personas que “han sido seleccionadas” para conformar su gabinete. “Tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia, y con gente que tiene proyección y futuro”, afirmó.

Kast tras sufragar en Paine: “Quien gane va a tener que ser presidente o presidenta de todos los chilenos”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

