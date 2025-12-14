Home Nacional "kast tras sufragar en paine: “quien gane va a tener que ser presi..."

Kast tras sufragar en Paine: “Quien gane va a tener que ser presidente o presidenta de todos los chilenos”

Patricia Schüller Gamboa
El candidato José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano) llegó a sufragar la mañana de este domingo al Colegio Ana María Mogas de Paine.

Según consignó Emol, el abanderado, quien llegó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, dijo que “es muy emocionante estar hoy día aquí”, agregando que “hoy es un gran día para Chile como lo han sido todos los días de las elecciones (…) es el día de la ciudadanía, no es el día de la política”.

Consultado sobre sus expectativas de los comicios, Kast señaló que espera que “sea un día tranquilo, un día en paz  (…) puede que caigan algunas gotas, pero en la tarde va a volver a salir el sol”.

Requerido respecto a si de resultar electo, será el presidente de todos los chilenos, el candidato respondió que “yo creo que Chile tiene una tradición y yo tengo muy claro que quien gane va a tener que ser presidente o presidenta de todos los chilenos (…) quien asume el cargo tiene una gran responsabilidad, todos los temas que nos preocupan no tienen color político”, consignó el medio citado.

Boric tras votar en Punta Arenas: “No creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno o no”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
