Jara y Kast realizan este jueves sus cierres de campaña ad portas del balotaje del domingo 14

La candidata oficialista efectuará el evento en la Plaza Vicuña Mackenna, localizada en el Barrio Inglés de la Región de Coquimbo, a las 18 horas. El abanderado republicano realizará el acto final de su campaña previo a las elecciones en la Región de La Araucanía. La actividad se hará en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco a partir de las 18:00 horas.

Este jueves 11 los candidatos Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile y DC) y José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano) realizarán sus respectivos cierres de campaña ad portas del balotaje de este domingo 14.

La candidata oficialista efectuará el evento en la Plaza Vicuña Mackenna, localizada en el Barrio Inglés de la Región de Coquimbo, a las 18 horas, consignó 24Horas

El abanderado republicano realizará el acto final de su campaña previo a las elecciones en la Región de La Araucanía. La actividad se hará en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco a partir de las 18:00 horas. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
