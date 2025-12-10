Jara y Kast se enfrentaron en un tenso debate antes de la segunda vuelta del domingo 14

Este martes, entre las 21 y 23: 39 horas, en los estudios de TVN, se realizó el último debate presidencial entre los candidatos Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile y DC) y José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano), antes de la segunda vuelta del próximo domingo 14 de diciembre.



La cita fue organizada por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) y fue transmitida por La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13.

El debate contó con la participación de cinco periodistas, uno por cada canal involucrado: Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+), Iván Valenzuela (Canal 13), Constanza Santa María (Mega) y Macarena Pizarro (Chilevisión).

El encuentro fue tenso, a ratos los candidatos se interrumpían impidiendo que se escucharan sus planteamientos.

Nueve bloques temáticos



El formato contempló nueve bloques temáticos, definidos por los departamentos de prensa de los canales en base a criterios periodísticos, estudios de opinión, contingencia e interés ciudadano. Estos temas fueron:



– Seguridad ciudadana y crimen organizado.

,

– Economía y costo de la vida.



– Convivencia social, cohesión e identidad.



– Gobernabilidad y política.



– Políticas sociales: pensiones y empleo.



– Políticas sociales: salud, vivienda y educación.



– Relaciones internacionales.



– Inmigración y control fronterizo.



– Corrupción, probidad y uso de los recursos públicos.

¿Va a renunciar a su militancia?

“Si es electa o después del 14 de diciembre, ¿va a renunciar a su militancia?”, fue la consulta para Jara. A lo que la abanderada contestó “así es, porque creo que la presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos”.



“Me parece un buen gesto, además como lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Aylwin en su momento”, cerró la candidata que pertenece a las filas del Partido Comunista.



La misma pregunta se la hicieron a José Antonio Kast, quien, en línea con la postura de Jara, dijo que también renunciaría al Partido Republicano. “Acá hay dos caminos: continuidad o cambios”, afirmó.



“No tiene ninguna relevancia ser o no ser militante del Partido Republicano. No lo voy a hacer. No voy a seguir siendo militante del partido. Como dije hace cuatro años atrás, acá dejo la chapita porque hoy voy a representar a Chile entero, siendo militantes de mi partido o del PC”, agregó Kast.



Una pregunta incómoda para Kast fue cuando le consultaron por sus diferencias con Sebastián Piñera y específicamente cuando dijo que era el peor gobierno desde la vuelta a la democracia.



“Las diferencias con el gobierno de Piñera fueron por el cambio que se quiso hacer en el tema constitucional. Lo más grave fue el no respaldo de los que estaban con Piñera y en el Parlamento. Si bien uno puede tener diferencias, terminamos trabajando juntos con Sebastián Piñera. Hoy con aquellos que tuvimos diferencias nos unimos para derrotar a la izquierda que quería refundar todo el país”, señaló el republicano.



Kast cerró el tema asegurando que sus diferencias y críticas hacia Chile Vamos quedaron “en el pasado”.

Conflicto migratorio



Otro tema destacado del debate televisado fue el conflicto migratorio. Jeannette Jara aseguró que primeramente va a empadronar a todos los extranjeros. “Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos quiénes están en Chile. Los que no se empadronen, se expulsarán”, aseguró.



A José Antonio Kast le consultaron: ¿Qué hacer con los 330 mil migrantes irregulares en el país?, a lo que respondió “no vamos a regularizar ni empadronar a nadie. Les estamos diciendo que les quedan 92 días para que abandonen Chile, después de eso serán invitados a salir del país”.



También se le consultó a Kast por los dichos del diputado republicano José Carlos Meza y su postura de indultar a los reos de edad avanzada: “No vamos a liberar a ningún preso por ley de drogas y jamás indultaría a un abusador de niños. Hay una discusión parlamentaria, sobre ese tema. En todo caso, los únicos que han dado pensión de gracia son el gobierno”.



Sobre el mismo tema, Jara aseguró que no indultará a nadie. y sostuvo que “es importante dar señales claras en contra de la delincuencia. Y por eso no me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo con mutación de penas para violadores de niños y para pedófilos. La gente tiene que cumplir con sus penas. Y lo que aquí se está haciendo es algo muy grave”.