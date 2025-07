Jarry y Garin ya tienen programación para este miércoles en la segunda ronda de Wimbledon

El diputado del FA sostuvo que “los balances son muy profundos y se demorarán semanas en hacerse, dentro del interior del partido estamos trabajando en hacerlo, en las evaluaciones de la respectiva candidatura, no queremos entregarlos de manera apurada o apresurada porque cuando las cosas se apresuran, más de la cuenta, no salen bien. Los votos no son de un partido o de otro”.