Jeannette Jara presenta a su comando y voceros de campaña

La candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, presentó este lunes a su comando y voceros de campaña de cara a las primarias del oficialismo de este 29 de junio.



Jara destacó que “el elenco que aquí se presenta yo diría que tiene características importantes para poder contribuir tanto en esta primaria como en un futuro gobierno, ya que tiene una vinculación con el trabajo social, con los territorios, con las organizaciones sindicales, además de una amplia capacidad de diálogo de mostrar con distintos sectores del país, y que viene desde una perspectiva en la cual sabemos que gobernar es una tarea que busca mejorar la vida de las personas y no administrar lo que hay”.



“Creemos que en Chile todavía se necesitan hacer cambios más profundos que promuevan una mayor igualdad social, que permitan que muchas personas salgan de la exclusión no sólo económica, social y cultural, sino que también yo diría desde una exclusión en la cual sus voces están invisibilizadas, y por eso es tan importante para nosotros tener una vinculación directa con los territorios”, indicó.



Añadió que el “comando tiene un equipo laboral que encabezan Norberto Díaz y lo conforman Karen Palma y Eric Campos, porque tenemos un especial énfasis programático en poder mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, pasando, como he señalado, de una propuesta de salario mínimo a salario vital, el salario con el cual las familias pueden vivir”.



Recalcó que “hay que hacer cambios profundos, hay que avanzar en seguridad para las personas y esa seguridad tiene distintas miradas, desde la seguridad pública hasta la seguridad en el acceso a la salud y la seguridad económica. Chile es un país grande que tiene muchos frutos pero que nos están bien distribuidos y queremos que lleguen a la mesa de todos los chilenos y chilenas”.



La jefatura de la campaña quedó a cargo de la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. A cargo del equipo programático estará el economista de la Universidad de Concepción, Fernando Carmona.



En el equipo político y estratégico está el presidente del PC, Lautaro Carmona, acompañado del presidente de Acción Humanista (AH), Tomás Hirsch, y los senadores Daniel Núñez y Claudia Pascual.



En tanto, el equipo territorial estará conformado por los alcaldes de Recoleta, Fares Jadue; de Lo Espejo, Javiera Reyes; de Cerro Navia, Mauro Tamayo; y por la diputada Ana María Gazmuri.



Respecto al frente laboral, será integrado por el director laboral de ENAP, Nolberto Díaz; la vicepresidenta nacional de la Fenats, Karen Palma; el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos.



Respecto a las juventudes, se encuentran Catalina Lufín, dirigenta estudiantil y actual presidenta de la FECH; Diego Torres, dirigente estudiantil y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, y Lengen Luttecke, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado.



Dentro de las figuras nacionales que apoyan la precandidatura están Jorge Coulón, músico e histórico artista de Inti Illimani; Jorge Soto Veragua, artista gráfico; Carlos Correa Bau, ingeniero civil y autor del libro “Error en el Sistema, y el escritor Jorge Baradit.