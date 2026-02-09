Jefe de Seguridad de Santiago por Barrio Meiggs: “Es un barrio seguro, está tranquilo”

A las 9 horas de este lunes se concretó la apertura al público de la etapa 3 del despeje del Barrio Meiggs, hito que se suma a las etapas 1 y 2 ya ejecutadas y que consolida la recuperación de esta emblemática zona comercial de la comuna de Santiago.



Esta tercera etapa de recuperación del barrio se concretó el miércoles pasado con una intervención liderada por la municipalidad de Santiago, en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana, Carabineros y la Cámara de Comercio de Meiggs.



En terreno, el director (s) de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Osvaldo Gómez, aseguró que “este es un barrio seguro, está tranquilo, está custodiado, está enrejado. Y lo que buscamos hoy en día es entregar esa sensación a las personas que nos visitan. Por favor, vengan a hacer sus compras con total tranquilidad. Este es el renovado Barrio Meiggs”.



“Tenemos vendedores ambulantes que se encuentran autorizados a través de un permiso precario que ha sido otorgado por el municipio con anterioridad. Esas personas pueden trabajar con total normalidad, cumpliendo con las obligaciones. El problema es con aquellos comerciantes ilegales”, añadió.

“Se tomaron el espacio público bandas criminales”

También afirmó que “se tomaron el espacio público bandas criminales que consideraron que podían arrendar la calle a las personas que ejercían el comercio ilegal”.



En el sector no hay controles de identidad para el ingreso y se mantiene la apertura de todas las puertas que estuvieron durante la primera y segunda etapa, hasta Salvador Sanfuentes, sumado los ingresos por Exposición y Bascuñán Guerrero por calle Sazié.



Las autoridades reiteraron que los servicios preventivos, el patrullaje policial y la vigilancia municipal se mantendrán de forma permanente, con el objetivo de resguardar los sectores intervenidos y evitar el desplazamiento del comercio ilegal hacia otras calles del barrio.

