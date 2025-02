Joaquín Lavín Jr. devuelve $7 millones al Congreso por rendición de facturas falsas

El diputado Joaquín Lavín León (UDI) devolvió cerca de 7 millones de pesos al Congreso en medio de la investigación que lleva la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por la emisión de facturas falsas.



Según consignó El Mostrador, la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Constanza Encina, apuntó a Lavín como único imputado en la causa.



Además, la persecutora no descartó su desafuero para poder formalizarlo en una causa paralela a la de su esposa Cathy Barriga.



Hace algunas semanas, el parlamentario habría devuelto parte del dinero cuestionado por rendir facturas ideológicamente falsas, esto producto de trabajos no realizados en Maipú.



El pasado viernes 7 de febrero, la Fiscalía ofició a la Cámara de Diputadas y Diputados para confirmar si el diputado devolvió parte o el total de las facturas cuestionadas.



Fuentes al interior del ente persecutor señalaron al medio citado que, aun cuando Lavín haya restituido parte de los fondos, el delito no se extingue y continúa en calidad de imputado.