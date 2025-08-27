Home Nacional "josé zara holger fue detenido nuevamente este miércoles: alcanzó ..."

José Zara Holger fue detenido nuevamente este miércoles: alcanzó a estar dos días en libertad

El exmilitar fue arrestado en su casa de Las Condes por el caso del atentado a Orlando Letelier en 1976. Específicamente, en virtud a una orden de aprehensión, decretada por el delito de homicidio de Ronni Moffitt, asistente de Letelier que falleció junto al ministro en el atentado del 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C., Estados Unidos.

El brigadier (r) de Ejército, José Zara Holger, que fue liberado el lunes tras cumplir 15 años de condena en Punta Peuco por el homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, fue nuevamente detenido este miércoles.

Zara estaba procesado y acusado en esa causa, pero como estaba cumpliendo una pena anterior, no era necesario decretar la cautelar en su contra, lo que cambió tras su reciente liberación de Punta Peuco. 

La detención de Zara la concretó personal de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (Bridehu) de la PDI en horas de la mañana de este miércoles. 

Source Texto: La Nación/Aton
1
