Julio Ponce anunció su salida del grupo Pampa Calichera

El histórico controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, anunció su salida de la sociedad Pampa Calichera y la reducción del número de sociedades de seis a dos.



A través de una declaración pública, el empresario manifestó que “la historia de este esfuerzo, y la mía, han sido inundadas de mitos, críticas y polémicas, las que sin embargo han terminado por ceder frente a la evidencia de los hechos, los resultados y a la magnitud de lo logrado”.



“Es por eso que ahora, en el momento, lugar y forma en que yo así lo he decidido, es que también quiero comunicar que dejaré de ser un protagonista de esta historia”, indicó.



Según explicó, esta decisión “se enmarca en un proceso de consolidación y proyección de uno de los grupos industriales más importantes del país, el cual fundé y desarrollé junto a mi familia, y a un invaluable grupo de ejecutivos y colaboradores; beneficiando no sólo a los que hemos sido parte de esta tarea, sino también contribuyendo al bienestar de miles de personas, familias, comunidades y al desarrollo de nuestro país”.



Asimismo, aseguró que tomaba esta decisión “quizás en el mejor momento de las empresas y sociedades que conforman el grupo. Por lo mismo, lo hago con la convicción de que su futuro es todavía más promisorio que su presente”.



Además, informó que “lego el control y dirección, en lo profesional y patrimonial, de lo que viene a mi familia, representada para estos efectos en mi hija Francisca Ponce”, quien “será acompañada, al igual que siempre lo hizo conmigo, del invaluable consejo de mi hermano Eugenio Ponce”.



“Al terminar, no puedo sino recordar a mis padres y a toda mi familia, quienes fueron determinantes en la construcción de esta trayectoria y de sus grandes éxitos. De igual manera, agradezco a los directores, ejecutivos y trabajadores a lo largo de todo el país, y fuera de él: los que también, junto a las comunidades y muchas personas que nos alentaron y colaboraron, son parte de una de las historias de desarrollo industrial más importantes de Chile”, sentenció.