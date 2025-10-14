Home Nacional "kaiser pidió dejar de “torcer la verdad” ante el “servicio de la ..."

Kaiser pidió dejar de “torcer la verdad” ante el “servicio de la ideología”

El candidato del Partido Nacional Libertario señaló que quieren “sincerar la situación de nuestro país. Esa es una de las razones por las cuales estamos proponiendo una auditoría general de todas las instituciones del Estado y también de las empresas públicas. Una auditoría externa, por lo demás, que nos permita presentar al ciudadano la situación efectiva del Estado”.

Patricia Schüller Gamboa
El candidato presidencial Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, durante su participación en la XLVII edición del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), abordó sobre su eslogan “Defiende la verdad” y pidió dejar de “torcer la verdad” y “la realidad” ante lo que calificó como el “servicio de la ideología”.

Según consignó Radio Biobío, Kaiser señaló que quieren “sincerar la situación de nuestro país. Esa es una de las razones por las cuales estamos proponiendo una auditoría general de todas las instituciones del Estado y también de las empresas públicas. Una auditoría externa, por lo demás, que nos permita presentar al ciudadano la situación efectiva del Estado”.

“Para que comprenda y pueda respaldar las necesarias decisiones que puedan ser dolorosas, que tengamos que tomar para ir corrigiendo los problemas a los cuales nos enfrentamos. Eso es una parte, pero no es la única”, indicó.

En ese sentido, dijo que “nos tenemos que hacer cargo de que, desde el punto de vista cultural, no podemos seguir torciendo la verdad, no podemos seguir torciendo la realidad, incluso biológica, al servicio de ideología”.

“Nuestros colegios, nuestro sistema educativo, tiene que volver a lo que es nuestra tradición clásica, tanto en filosofía, en ética y en otras materias. Nosotros queremos impulsar ese camino porque es el camino que ha creado a la civilización occidental, mientras que quienes van por el otro camino han ido destruyendo todas nuestras naciones”, concluyó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa
