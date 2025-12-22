Kaiser y gobierno de Kast: “No estoy ni apurado por ser parte de un gabinete de ministros ni lo rechazo de plano”

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, diputado Johannes Kaiser, dijo que no tiene la intención de ser “figura decorativa” o un personaje de “efímero paso” por el gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast.

En todo caso, aclaró que no ha recibido ofertas formales para ocupar un ministerio.



En conversación con sus militantes en redes sociales, Kaiser señaló que “es un tema que va a irse conversando. Yo personalmente no estoy ni apurado por ser parte de un gabinete de ministros o algo por el estilo, ni lo rechazo de plano. Tiene que ver con cuál es la labor y cuál es la función que uno va a cumplir”.



Añadió que “no tengo la intención de terminar siendo un personaje de un efímero paso por un gabinete, esa no es la idea. Si vas a hacer algo es porque efectivamente puedes hacer una transformación, si vas a ser solamente un nombre en una lista no tiene mucho sentido ni me interesa mayormente”.



“Tenemos suficiente que hacer en el Partido Nacional Libertario para solidificar sus bases; ver la formación de sus militantes, cooperarle y darle asistencia a los parlamentarios, como para ser solamente una figura decorativa en un gabinete, o una figura reemplazable a la primera, en un gabinete que para más remate no estuviera impulsando una agenda que fuese relevante para nosotros”, recalcó.



“Participar de un gabinete tiene que ver con la necesidad de ello para uno consolidar o ayudar al gobierno a alcanzar ciertos objetivos que son compartidos. Si eso no existe, entonces no tiene razón de ser”, añadió.



“Pero no lo sabemos, no lo sabemos porque aún no tenemos una definición en la materia, no han habido ofertas en esa materia, al menos ninguna que yo pueda decir una oferta consolidada o una oferta seria”, cerró.